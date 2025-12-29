időjáráselőrejelzésfagy
Belföld

Országos fagyra kell készülni, a héten havazás is jöhet

24.hu
2025. 12. 29. 06:58

A következő napokban országos fagyra kell készülni, és napközben is csak kevéssel fagypont felett alakul a maximum, írja a met.hu. A hét napos idővel indul, azonban átmenetileg szerdán és péntektől megnövekszik a felhőzet, elszórtan hózápor, havazás, az új évben vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat.

Hétfőn a Kiderül előrejelzése szerint a délnyugati tájakon kialakult köd, rétegfelhőzet ritkulását követően szinte zavartalan napsütés, legfeljebb kevés felhő, csapadékmentes idő várható. A nyugatira, délnyugatira forduló szelet időnként élénk, néhol erős lökések kísérhetik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 1 és 7 fok között alakul. Késő este többnyire -6 és +2 fok közötti értékek várhatók.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Semjénnek tetszett a javaslatcsomagom” – Junghausz Rajmund nem hiába szólt be a KDNP elnökének
Külföldön állítják: idő előtt távozik a Győri ETO irányítója
„Megette az arcát” egy fertőzés, miután autóbalesetet szenvedett a nő
Svédországban olyan durva vihar van, hogy többen meghaltak
„Semjénnek tetszett a javaslatcsomagom” – Junghausz Rajmund nem hiába szólt be a KDNP elnökének
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik