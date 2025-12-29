Országos fagyra kell készülni, a héten havazás is jöhet

A következő napokban országos fagyra kell készülni, és napközben is csak kevéssel fagypont felett alakul a maximum, írja a met.hu. A hét napos idővel indul, azonban átmenetileg szerdán és péntektől megnövekszik a felhőzet, elszórtan hózápor, havazás, az új évben vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat.

Hétfőn a Kiderül előrejelzése szerint a délnyugati tájakon kialakult köd, rétegfelhőzet ritkulását követően szinte zavartalan napsütés, legfeljebb kevés felhő, csapadékmentes idő várható. A nyugatira, délnyugatira forduló szelet időnként élénk, néhol erős lökések kísérhetik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 1 és 7 fok között alakul. Késő este többnyire -6 és +2 fok közötti értékek várhatók.