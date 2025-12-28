- Putyin megint felhívta Trumpot, mielőtt Zelenszkijjel találkozna
- Putyin: Ha Ukrajna nem hajlandó a békére, erőszakkal fogjuk megoldani
- Lavrov: Oroszország válasza megsemmisítő lesz
- Ezek a hatos lottó december 28-ai nyerőszámai
- Miért nem közöltük az ötöslottó nyerőszámait?
- Meghalt Brigitte Bardot
- Kepes András: Amikor egy hatalom vesztésre áll, kerüli a vitákat, helyette hazudozik és rágalmazza az ellenfeleit
A nap legfontosabb hírei – 2025.12.28.
FilmPublicityArchive/United Archives via Getty Images
