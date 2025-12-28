vlagyimir putyindonald trumpusaflorida
Putyin megint felhívta Trumpot, mielőtt Zelenszkijjel találkozna

2025. 12. 28. 18:34
Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy jó és előremutató telefonbeszélgetése volt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, közvetlenül azelőtt, hogy az amerikai és az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij Floridában találkoznának, írja a Bloomberg.

Zelenszkij a találkozó előtt Mark Carney kanadai miniszterelnökkel találkozott Halifax-ban, valamint telefonon beszélt több európai vezetővel és a NATO főtitkárával, Mark Ruttéval.

Az ukrán elnök egy húszpontos javaslatcsomaggal érkezik Mar-a-Lagó-ba tárgyalni. A Financial Times szerint az európai vezetőknek azt mondta, kész kivonni a csapatokat a frontvonalról és létrehozni egy demilitarizált övezetet, ha ugyanezt az oroszok is megteszik. Oroszország eközben folyamatosan bombázta kijevet, és Putyin arról beszélt, ha az ukránok nem hajlandóak a békére, majd elveszik a területeket erővel.

