Putyin megint felhívta Trumpot, mielőtt Zelenszkijjel találkozna

Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy jó és előremutató telefonbeszélgetése volt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, közvetlenül azelőtt, hogy az amerikai és az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij Floridában találkoznának, írja a Bloomberg.

Zelenszkij a találkozó előtt Mark Carney kanadai miniszterelnökkel találkozott Halifax-ban, valamint telefonon beszélt több európai vezetővel és a NATO főtitkárával, Mark Ruttéval.

Az ukrán elnök egy húszpontos javaslatcsomaggal érkezik Mar-a-Lagó-ba tárgyalni. A Financial Times szerint az európai vezetőknek azt mondta, kész kivonni a csapatokat a frontvonalról és létrehozni egy demilitarizált övezetet, ha ugyanezt az oroszok is megteszik. Oroszország eközben folyamatosan bombázta kijevet, és Putyin arról beszélt, ha az ukránok nem hajlandóak a békére, majd elveszik a területeket erővel.