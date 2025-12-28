Vlagyimir Putyin orosz elnök arról beszélt, olyan erővel nyomulnak előre a fronton az orosz erők, hogy hamarosan nem lesz szükség Ukrajna beleegyezésére, hogy maguktól vonuljanak ki a Donbaszból.

Ha a kijevi rezsim vezetői nem hajlandóak békét kötni, akkor minden fennálló kérdést a különleges katonai művelet részeként, erőszakkal fogunk megoldani

– mondta Putyin a TASZSZ hírügynökség szerint, amit a Telex szemlézett. Putyin szerint a háborút az ukránok indították, ők pedig rendezni szeretnék azt.

Nyugaton megjelentek az ész emberei, akik azt javasolják a kijevi vezetésnek, hogy fogadjanak el tisztességes békefeltételeket, a kijevi rezsim vezetői nem sietnek megtenni ezt

– mondta. Korábban Szergej Lavrov, Oroszország külügyminisztere is erőszakkal fenyegetőzött, csak ő Európával szemben.

A nehéz felfogású európai politikusok számára, akiknek, remélem, megmutatják ezt az interjút, megismétlem: nem kell attól tartani, hogy Oroszország bárkit is megtámad. Ha viszont valakinek eszébe jut támadást indítani Oroszország ellen, a válasz megsemmisítő lesz

– mondta Lavrov.