Hétvégén sem kell elengednünk a napos égbolt látványát

Pénteken késő estére -4 és +3 fok közé hűl le a levegő, írtuk reggel a Kiderül nyomán

De milyen idő várható szombaton?

A legtöbb helyen derült, napos idő várható, de néhol tartósabban megmaradhat az éjszaka képződő köd – északkeleten, keleten van erre az esély a HungaroMet az MTI által közvetített előrejelzése szerint. Csapadék nem valószínű (Kiderül), „kicsi az esélye” (HungaroMet). A nyugatira, délnyugatira forduló szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és 0 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

A maximum-hőmérséklet 1, +6 fok között valószínű.

És a vasárnapi szelek?

Vasárnap észak felől szakadozott frontális felhőzet érkezik, ami miatt felhőátvonulások várhatók többórás napsütéssel. Északira, északnyugatira fordul és nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Néhány helyen előfordulhat hózápor. A minimum-hőmérséklet -5, +1, a maximum-hőmérséklet 1, 6 fok között alakul.