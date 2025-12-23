Vezetékes ivóvíz nélkül maradhat karácsonykor egy egész falu Nógrádban

Könnyen elképzelhető, hogy vezetékes ivóvíz nélkül marad az ünnepek idején a Nógrád vármegyei Somoskőújfalu, ahol már két és fél napja szünetel a szolgáltatás, ami mintegy kétezer ott élő napjait nehezíti meg.

Az Index egyik olvasójának beszámolója szerint december 21-én, este nagyjából 18 óra óta nincsen vezetékes ivóvíz a településen, a lakók pedig a problémáról eddig a pontig nem kaptak semmilyen hivatalos értesítést az Északmagyarországi Regionális Vízművektől (ÉRV). A lap olvasója szerint a szolgáltató több lakót is a nem ivóvíz minőségű utcai kutakhoz irányított, azt ugyanakkor elutasította, hogy kártérítést fizessen, mert lajtos kocsit is biztosított a helyszínen.

Más helyiek olyan információkat kaptak, hogy a probléma megoldása csak januárban várható, ami azt jelentené, hogy nemcsak karácsonykor kellene nélkülözni a vezetékes vizet a településen, hanem további legalább másfél hétig.

A lap megkereste a az ÉRV Zrt.-t, hogy mikorra várható a szolgáltatás visszaállítása. A cég azt közölte:

Somoskőújfalut ellátó és a belterületi ivóvízhálózaton több egyidejű meghibásodás következett be, a község egyes részein nyomásesés, vízhiány alakult ki. A műszaki problémák elhárítását a település ivóvízhálózatának feltöltése és levegőztetése követi. A magasabb pontokon még jelentkezhet vízhiány, nyomásesés, a hibajavítás teljes befejezéséig az ivóvízellátás lajtokkal biztosított.