A nap legfontosabb hírei – 2025. 12. 23.

Gulyás a Kormányinfón: Nincs olyan vívmánya az elmúlt évtizednek, ami túlélne egy kormányváltást
A szlovák államfő aláírta a Benes-dekrétumok megkérdőjelezését bűncselekménnyé nyilvánító törvénymódosítót
Magyar Péter munkaszüneti nappá nyilvánítaná december 24-et
Egy szabadnapos magyar rendőrt és egy szabadnapos román tűzoltót gázoltak halálra az M1-esen
Elhappolnák a békecsúcsot Budapest elől
Nagy Márton a jóslatairól: Nem jöttek be, de nem azért, mert a kormány rosszul számolt
Életmódváltó programmal jelentkezett Rubint Réka és Szentkirályi Alexandra