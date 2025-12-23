kormánykormányülésorbán viktor
Belföld

Orbán Viktor: Furcsa évünk volt

MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
admin Vaskor Máté
2025. 12. 23. 07:17
MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Hamarosan kezdődik a kormányülés. Ha a munka végére érünk, akkor idén az utolsó

– írta kedden reggel a Facebookon Orbán Viktor.

A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy furcsa évünk volt.

„Trump elnök és a világ békepárti többségének minden erőfeszítése ellenére idén nem sikerült lezárni az orosz–ukrán háborút. Ennek ellenére itthon minden tervünket végrehajtottuk, amelyeket még a béke reményében tűztünk ki célul.”

A kormányfő ezután hosszasan sorolta a kormány 2025-ös intézkedéseit, beleértve „Európa legnagyobb otthonteremtési programját”, a három- és kétgyermekes édesanyák adómentességét, a 14. havi nyugdíjat, a családi adókedvezmények megduplázását és a 90 milliárdos adó- és bürokráciacsökkentő programot.

Szavak helyett tettek. Erre készülünk a mai kormányülésen is

– zárta posztját Orbán.

Az ülésen történtekről délután fél 4-től majd kormányinfón számolnak be.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Négyméteres, plafonig érő karácsonyfája van Kulcsár Edinának és G.w.M-nek: „Királynőmnek palotában a helye”
Sikertelen merénylet: közelről lőttek rá az olasz kerékpáros csapatra
Orbán szerint a 2026-os lehet a várható háború előtti utolsó magyar parlamenti választás
Chris Rea pályafutása képekben
Félelem és reszketés külföldön, itthon minden csupa jó: beépült a kormányzati narratíva a celebek és influenszerek tartalmaiba
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik