Orbán Viktor: Furcsa évünk volt

Hamarosan kezdődik a kormányülés. Ha a munka végére érünk, akkor idén az utolsó

– írta kedden reggel a Facebookon Orbán Viktor.

A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy furcsa évünk volt.

„Trump elnök és a világ békepárti többségének minden erőfeszítése ellenére idén nem sikerült lezárni az orosz–ukrán háborút. Ennek ellenére itthon minden tervünket végrehajtottuk, amelyeket még a béke reményében tűztünk ki célul.”

A kormányfő ezután hosszasan sorolta a kormány 2025-ös intézkedéseit, beleértve „Európa legnagyobb otthonteremtési programját”, a három- és kétgyermekes édesanyák adómentességét, a 14. havi nyugdíjat, a családi adókedvezmények megduplázását és a 90 milliárdos adó- és bürokráciacsökkentő programot.

Szavak helyett tettek. Erre készülünk a mai kormányülésen is

– zárta posztját Orbán.

Az ülésen történtekről délután fél 4-től majd kormányinfón számolnak be.