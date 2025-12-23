Elhappolná a békecsúcs rendezését Budapesttől Moszkva egyik szövetségese

Kaszim–Zsomart Tokajev kazah elnök az amerikai kollégájával, Donald Trumppal kedden folytatott telefonbeszélgetése során felajánlotta, hogy Kazahsztán vállalná a házigazda szerepét az ukrajnai rendezést szolgáló béketárgyalásokon – írja az MTI a kazah államfő hivatalának közlése nyomán.

Államfőnk hangsúlyozta az ukrajnai konfliktus rendezésének nehézségeit, amelyben a területi kérdés fő szerepet játszik, és mindkét féltől kompromisszumokat igényel a valós harctéri helyzet figyelembevételével. Kazahsztán ezért az érintett feleket türelemre, rugalmasságra, szakmaiságra és végül a békés rendezés lehetőségének keresésére buzdítja. Habár hazánk nem minősül közvetítőnek, szükség esetén kész a jószándék szellemében helyszínt biztosítani a tárgyalásokhoz

– ismertette az elnöki hivatal.

Kaszim-Zsomart Tokajev Trump „kiemelkedő vezetői képességeit” méltatta, amelyek szerinte segítettek egy sor nemzetközi katonai konfliktus lezárásában és az Egyesült Államok belső potenciáljának erősítésébe. Tokajev egyúttal meghívta Trumpot, hogy számára megfelelő időpontban látogasson el Kazahsztánba.

Az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán közben azt jelentette be, hogy meghívta a kazah és az üzbég vezetőket a legfejlettebb, illetve a legjelentősebb feltörekvő országokat tömörítő G20-csoport Miamiban rendezendő jövő évi csúcstalálkozójára. Az amerikai elnök közölte, hogy Tokajevvel, illetve Savkat Mirzijojev üzbég elnökkel mindenekelőtt a jelenlegi konfliktusok békés lezárásának fontosságáról, valamint a kereskedelmi kapcsolatok és az együttműködés erősítéséről tárgyalt országaik között.

A kormányinfón is szóba került, mi a helyzet a békecsúccsal, amiről az ősszel Trump kijelentette, hogy Budapesten lesz, majd napokon belül elhalasztották az egészet és azóta sem igazán beszélnek róla nemzetközi politika alakítói. Gulyás Gergely konkrét értesülésre válaszolva cáfolta, hogy körvonalazódna egy februári budapesti békecsúcs.