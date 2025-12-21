Korábban több fuvarozó közölte, nagyon nagy teher az útdíjak emelkedése számukra, ami miatt több vállalkozó csődbe mehet. Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) pénteken több fuvarozási szakmai szervezettel megállapodást kötött az ügyben, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) viszont éles kritikákat fogalmazott meg a Lázár János vezette minisztérium eljárásával szemben.

„A legnagyobb átfogó mezőgazdasági érdekképviseleti szervezetként a MOSZ sajnálatát egyúttal értetlenségét fejezi ki amiatt, hogy az ÉKM épp azok véleményét nem tartja fontosnak, akik az útdíj radikális megemeléséből származó terheket viselni kénytelenek” – írta a 24.hu-nak Koncz Márton, a MOSZ elnöke szombaton. A gazdálkodóknak ugyanis nincs lehetőségük a gyorsforgalmi úthálózatot használni, a „tevékenységük kényszerűen a közúti rendszerhez kapcsolja őket”. Koncz szerint a útdíjemelés 5 milliárd forintnál is nagyobb többletköltséget jelenthet a szektornak, a MOSZ ezért felszólította a kormányt, hogy folytasson érdemi egyeztetést a súlyosan érintett szereplőkkel.

Lázár János vasárnap Facebook-bejegyzésben reagált a pénteki megállapodás körül kialakult konfliktusra. „3 millió ember nyugodt éjszakái múltak ezen – minden meghatározó érdekképviselettel megállapodtunk” – írta a miniszter, hozzátéve, hogy az intézkedéseikkel az alacsonyabb utak mentén élők életminőségét nagyban javítják, és ezzel együtt könnyebbé, költségeiben és lebonyolításában is tervezhetőbbé teszik a fuvarozók munkáját.

A közlekedési miniszter a megállapodás részleteire utalva arról írt, hogy a hazai fuvarozók versenyképességét szem előtt tartva folyamatos együttműködés mentén elérik, hogy a nemzetközi és a magyar tranzitforgalom minél nagyobb mértékben a 2×2 sávos úthálózaton bonyolódjon le.

Lázár szerint egyrészt az úthasználati díj emelését a magyar fuvarozók számára méltányos, felmenő rendszerben valósítják meg: 2026. január 1-jétől 4,3 százalékkal, majd március 1-jétől a 2025-ös díjmértékhez képest összesen 35 százalékkal. Másrészt az útdíjkalkulátor az útdíj mértékét egyértelműen kimutatja az ügyfelek számára, „így a költségek jól tervezhetővé és kiszámíthatóvá válnak”, tette hozzá.

A miniszter azt írja, a teherforgalmi korlátozást negyedévente a szakmai szervezetek bevonásával végzik, aminek hatására csökkennek adminisztratív terheik, illetve közös kezdeményezés indul a minimális fuvardíj szabályozásának egyszerűsítésére is.

Lázár János állítása szerint a bírságok kapcsán is könnyítéseket vezetnek be, aminek részeként értesítés érkezik a bírságokról, ,majd május 1-jétől moratórium kezdődik, ha valaki nem megfelelő jegyet vesz, valamint lehetőség lesz bírság nélkül is korrigálni a hibát.

