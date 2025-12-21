A DK az útdíjemelés betiltását követeli a kormánytól

A Demokratikus Koalíció (DK) elnöke szerint az utóbbi hetekben sorra keresik fel pártját a kirúgott sofőrök. Ők azok, akiket azért küldenek el a hazai szállítmányozási cégek, mert nem tudják kigazdálkodni az útdíj brutális emelését. Dobrev Klára egy Facebook-videóban arról beszélt, hogy az Orbán-kormánynak semmi sem drága, ha Mészáros Lőrinc gazdagodásáról van szó. Az sem zavarja őket, ha ezért magyar dolgozók veszítik el a munkájukat. Márpedig ez történik az útdíjak brutális emelése miatt.

A haszon pedig Orbán kedvenc oligarchájánál landol. Miközben Mészáros Lőrinc és körei degeszre keresik magukat a 35 évre megkapott autópálya-koncesszióval, hivatásos sofőrök tucatjait rúgják ki, a Mészáros Lőrinc által megemelt útdíjakat pedig a boltokban fogjuk megfizetni a végén. Mert minden olyan élelmiszer, amit közúton szállítanak, drágább lesz.

Dobrev Klára arról beszélt, hogy a DK a kormányváltás után vissza fogja venni az autópályákat. Ezért jelentették fel az Európai Bizottságnál a Mészáros-féle autópályakoncessziót. Azt követelik a kormánytól, hogy tiltsa meg a Mészáros-féléknek a díjemelést, elég profitjuk van anélkül is, hogy kizsákmányolnák az embereket, például a rendszerhasználati díjakból. A pártelnök hozzátette: nem fogják hagyni, hogy a profit számítson az emberi életek helyett. Korább több fuvarozó közölték, nagyon nagy teher az emelés, több vállalkozó csődbe mehet. Lázár János miniszter jelezte, a cél az, hogy az autópályákra tereljék a forgalmat a főutakról és mellékutakról.

Elégedetlenek a gazdálkodók is

„A legnagyobb átfogó mezőgazdasági érdekképviseleti szervezetként a MOSZ sajnálatát egyúttal értetlenségét fejezi ki amiatt, hogy az ÉKM épp azok véleményét nem tartja fontosnak, akik az útdíj radikális megemeléséből származó terheket viselni kénytelenek” – írta a 24.hu-nak Koncz Márton, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének (MOSZ) elnöke szombaton. Arra utalt, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium előzőleg megállapodott több érdekképviselettel.

A gazdálkodóknak ugyanakkor nincs lehetőségük a gyorsforgalmi úthálózatot használni, a „tevékenységük kényszerűen a közúti rendszerhez kapcsolja őket” (ez esetben értelemszerűen az egymáshoz közel eső termő-termelőhelyeket és feldolgozó üzemeket értik, amik között szállítanak).

Látni kell, hogy az útdíjat végül nem a fuvarozók, hanem a megbízók, a szállíttatók fizetik meg, ezek pedig döntően a gazdálkodók, kisebb részben a gabonakereskedők, akik azonban ezirányú költségeiket kényszerűen a gazdálkodókra hárítják.

Koncz Márton szerint ez 5 milliárd forintnál is nagyobb többletköltséget jelenthet a szektornak. A MOSZ felszólította ezért a kormányt, hogy folytasson érdemi egyeztetést a súlyosan érintett szereplőkkel.

Az ÉKM nem érti

Az útdíj emelése miatt a fuvarozók egy része demonstrációt szervez december 22-re, ám az ÉKM jelezte, hogy értetlenül áll a megállapodást figyelmen kívül hagyó egyéni akciókkal szemben, amelyek a fuvarozókkal kötött megállapodást figyelmen kívül hagyva próbálják megzavarni az ünnepekre készülő ország lakosságának nyugalmát. A szaktárca vasárnapi közleménye szerint a fuvarozókkal december 19-én megkötött megállapodás széleskörű szakmai konszenzuson nyugszik, hiszen azt a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) mellett

a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT-Hungary),

a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége,

a Logisztikai Egyeztető Fórum,

az Országos Kereskedelmi Szövetség,

a Magyar Szállítmányozók Szövetsége,

az Autós Nagykoalíció

is aláírta.

A megállapodás célja, hogy a hazai fuvarozók versenyképességét szem előtt tartva folyamatos együttműködés valósuljon meg az ágazat képviselői és a szaktárca között. A célok közösek abban a tekintetben, hogy a nemzetközi tranzitforgalom minél nagyobb mértékben a 2×2 sávos úthálózaton bonyolódjon le. Ez növeli a közlekedésbiztonságot és a lakosság számára okozott tehertételt is lényegesen mérsékli, írták.