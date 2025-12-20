nébihtea
Idegen anyag miatt visszahívott a Nébih egy gyógynövényes teát

2025. 12. 20. 20:50
Aki ilyen teát vásárolt, ne fogyassza el.

Idegen szervetlen anyag jelenléte miatt az MDR 2000 Kft. visszahívta a forgalomból az 50 grammos Mama Gyógynövényei Hibiszkuszvirág terméket – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szombaton az MTI-nek küldött közleményben.

A tájékoztatás szerint a visszahívott termék minőségmegőrzési ideje 2026. november 1., tételszáma 2025.10.28. A termékvisszahívás kizárólag az ezekkel az adatokkal azonosított termékre vonatkozik. A Nébih a közleményben arra kéri a vásárlókat, hogy a visszahívott terméket ne fogyasszák el.

