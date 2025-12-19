- Drámai éjszaka után egyeztek meg Ukrajna támogatásáról, az orosz vagyonhoz nem nyúlnak
- Orbán Viktor az ukrajnai háborúról: „Nem világos, hogy ki támadott meg kit”
- Putyin: Oroszország kész leállítani a harci cselekményeket egy feltétellel
- Bár a bíróság megtiltotta, a Bors folytatja a „Tisza-adós” különszám terjesztését – Magyar Péter milliárdos kártérítési pert helyezett kilátásba
- Kétszeres olimpiai bajnokot küld a kormány Havannába nagykövetnek
- Öt esetben emeltek vádat a Debreceni Javítóintézetben történt bűncselekmények miatt, lezárult az öngyilkossági hullám vizsgálata is
- M30: Lázárék újabb mutatványának a lakosság issza meg a levét
- Fejek hullottak a HUN-REN-nél, miután kiderült, többet keresnek a vezetők, mint a köztársasági elnök
- Egy éve zárták le a Budapestet megyeszékhelyekkel összekötő vasútvonal egy szakaszát, azóta sem dolgozik rajta senki
- Elbúcsúztatták Kálloy Molnár Pétert – képeken a színész temetése
A nap legfontosabb hírei – 2025. december 19.
Nicolas TUCAT / AFP
Orbán Viktor a brüsszeli EU-csúcs után nyilatkozik.
