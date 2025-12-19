a nap híreihírösszefoglalóhírek
Belföld

A nap legfontosabb hírei – 2025. december 19.

Nicolas TUCAT / AFP
Orbán Viktor a brüsszeli EU-csúcs után nyilatkozik.
24.hu
2025. 12. 19. 21:21
Nicolas TUCAT / AFP
Orbán Viktor a brüsszeli EU-csúcs után nyilatkozik.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kártérítést követel az étteremtulajdonos, mert nem jelentek meg a vendégek, akik cselesen foglaltak asztalt
Magyar Péter Lázár Jánosnak: Még ahhoz is gyáva vagy, hogy rendesen bocsánatot kérj?
Ilyen intim családi fotót még sohasem posztolt Meghan Markle
Kocsis Máté szerint „Tisza-aktivista” bíró dönthetett a Bors-különszám betiltásáról
Szinte teljesen eltűnt Józsefváros helyi védelmet élvező templomtornya, csak épp a kerületnek felejtettek el szólni a bontásról
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik