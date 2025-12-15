Bepöccent a fideszes polgármester, letiltották a kommentelést Tata Facebook-oldalán

Nem lehet hozzászólni a jövőben a posztokhoz Tata Város Hivatalos Facebook oldalán – erről döntött a Komárom-Esztergom megyei település fideszes polgármestere, Michl József. A városvezető aláírásával hétfőn közzétett posztban azt írták:

az oldalunkon megjelenő bejegyzések kommentelését mostantól korlátozzuk.

A polgármester előzetes indoklása szerint erre azért van szükség, mert „az utóbbi időben jelentősen megnőtt azon hozzászólások száma, melyek trágár módon, gyakran minősíthetetlen hangnemben, méltóságukban és személyiségi jogaikban másokat sértenek, valótlanságokat állítanak, agresszívak és félelemkeltőek”. Gyakori szerinte az is, hogy egyre többen saját valós személyüket nem vállalva, különböző áloldalakon keresztül kommunikálnak, „pártpolitikai kampányt folytatnak, gyűlölködnek”.

A hétfői bejegyzésben azt írták, hogy az önkormányzat hivatalos közösségi oldala a jövőben nem kíván teret adni az ilyen, és ehhez hasonló hangvételű megjegyzéseknek. A kérdéseknek, a véleményeknek, hozzászólásoknak ezután is teret adnak, ezeket a Facebook-oldal követői a polgármester útmutatása szerint a jövőben emailben juttathatják el város, az önkormányzat és a polgármester titkárságának email címére.

Michl József nemrégiben azzal került be a hírekbe, hogy a Facebookon egy videóbejegyzésben a Fidesz „háborúellenes” aláírásgyűjtő kampányába vonta be a gyermekkorú unokáját az alábbi mondatokkal: