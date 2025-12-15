Levélben fejezte ki részvétét a magyar kormány a vasárnap Ausztráliában történt terrortámadás áldozataival összefüggésben – közölte hétfőn újságírói kérdésre válaszolva Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben a Külügyek Tanácsa ülését követő sajtótájékoztatóján.

Mi, magyarok elfogadhatatlannak tartjuk a vallási csoportokkal szemben elkövetett erőszakos eseményeket. A terrorizmus és az erőszak minden formája ellen fellépünk, és Magyarországon zéró tolerancia van érvényben az antiszemitizmussal szemben

– rögzítette a miniszter, hozzátéve, hogy együtt éreznek az áldozatok családjával.

Szijjártó megerősítette, hogy két magyar nemzetiségű áldozata is van a brutális vasárnapi támadásnak. Az egyikük – mint azt lapunk is megírta – egy komáromi illetőségű, felvidéki magyar holokauszt túlélő. A miniszter személyes húrokat is megpendített, mondván, hogy ő maga is Komáromból származik. A másik magyar áldozatról nem közölt részleteket.

Természetesen minden segítséget a magyar nemzetiségű áldozatok hozzátartozóinak, megadunk függetlenül attól, hogy magyar állampolgárok voltak-e vagy sem

– hangsúlyozta a miniszter.

Ahogy arról vasárnap több cikkben beszámoltunk, két fegyveres férfi nyitott tüzet az emberekre Sydney népszerű strandján, a Bondi Beachen ausztráliai idő szerint vasárnap délután. A támadásban 16-an haltak meg, 40 embert kórházban ápolnak. A helyszínről fotók is készültek, ezeket ide kattintva lehet megtekinteni.

A lövöldözéssel kapcsolatban már vasárnap is megszólalt a magyar kormány.