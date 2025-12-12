bűnügyelfogásszexuális erőúszakszolnok
Elfogták a körözési toplistán lévő F. Rajmundot, aki szexuális erőszakot követett el társaival egy kiskorún

police.hu
admin Kolontár Krisztián
2025. 12. 12. 08:16
police.hu

Elfogták a rendőrök azt a börtön elől bujkáló 25 éves férfit, aki szexuális erőszakot követett el egy kiskorún. A körözési toplistán lévő F. Rajmundot egy szolnoki áruház parkolójában kapták el.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda tájékoztatása szerint a szolnoki férfit 3 év 6 hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélte nyáron a Szolnoki Ítélőtábla társtettességben, kiskorú sérelmére elkövetett szexuális erőszak, valamint gyermekpornográfia bűntette miatt. A 25 éves férfi azonban a börtönbe vonulás helyett a bujkálást választotta.

A Szolnoki Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja július 16-án elfogatóparancsot bocsátott ki a férfi ellen, így a hatóságok megkezdték a felkutatását.

A bűncselekmény társadalmi súlyossága miatt az elkövető felkerült a rendőrség körözési toplistájára is, valamint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda célkörözési egysége is bekapcsolódott a nyomozásba.

A rendőrök azonosították F. Rajmund tartózkodási helyét, akit egy szolnoki áruház parkolójában kaptak el. Így a 25 éves férfi már rács mögött kezdheti meg az új évet.

