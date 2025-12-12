Mi vagyunk Oroszország következő célpontja, és már most veszélyben vagyunk

– mondta Mark Rutte NATO-főtitkár szerdán Berlinben megtartott beszédében, miután a Berlini fal leomlásának szimbolikájáról is beszélt. A NATO-főtitkár szerint a Berlini fal egykor olyan akadály volt, amely az embereket bent tartotta, az ötleteket kint, most pedig a szabadság erejének emlékműve, amely az egység erejére emlékeztet, és „tanulsága annak, hogy erőseknek, magabiztosaknak és rendíthetetleneknek kell maradnunk. Mert az elnyomás sötét erői ismét menetelnek”.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon pénteken kora reggel így reagált Mark Rutte szavaira:

Ha valakinek esetleg még mindig kétségei voltak afelől, hogy tényleg mindenkinek elment-e a józan esze Brüsszelben, akkor a NATO-főtitkár tegnapi berlini beszéde után végleg meggyőződhetett róla.

A magyar diplomácia vezetője szerint a főtitkár „meredek dolgokat mondott”, amikor kijelentette, hogy Oroszország öt éven belül készen állhat a NATO megtámadására, és kifogásolta azt a kijelentést is, hogy „Ukrajna biztonsága a mi biztonságunk is”. Szijjártó szerint „a NATO-főtitkár eddig nem mondott ilyen vadakat”, kijelentéseit „pálfordulásként” értékelte, mondván, „ez egyértelmű jele annak, hogy Brüsszelben mindenki csatasorba állt Donald Trump béketörekvéseivel szemben”.

A NATO-főtitkár ezen nyilatkozatával gyakorlatilag hátba szúrta a béketárgyalásokat

– fogalmazott a miniszter, aki alig néhány hónappal azelőtt vette át Szergej Lavrov orosz külügyminisztertől Oroszország legnagyobb, külföldieknek adható kitüntetését, a Barátság érdemrendet, hogy Oroszország 2022 februárjában váratlanul megtámadta nyugati szomszédját, Ukrajnát.

Szijjártó pénteken reggel azt írta, hogy mi, „magyarok a NATO tagjaként visszautasítjuk a főtitkár szavait”. Szerinte az európai országok biztonságát ugyanis nem Ukrajna, hanem maga a NATO garantálja, az Oroszország által lassan négy éve támadott „Ukrajna pedig magáért harcol, nem értünk”. A magyar külügyminiszter szerint „az ilyen provokatív nyilatkozatok felelőtlenek és veszélyesek”, ezért felszólította Mark Ruttét, hogy „fejezze be a háborús feszültség szítását”.