Kilenc évet kapott a két embert is súlyosan összeverő telefontolvaj

Kilenc év börtönre és kilenc év közügyektől eltiltásra ítélte a Miskolci Járásbíróság azt a támadót, aki összevert egy embert a mobiljáért Sajóhídvégen. Az áldozat nyolc napon túl gyógyuló, súlyos testi sérüléseket szenvedett, fogvesztése maradandó fogyatékosságnak minősül.

A Miskolci Törvényszék tájékoztatása szerint a vádlott két évvel ezelőtt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Sajóhídvégen egy közterületen megvert egy férfit, hogy megszerezze annak mobiltelefonjait. A terhelt csak a helyszínen lévő másik két személy beavatkozásakor hagyott fel a veréssel, azonban, amikor az áldozat megpróbált volna elmenni, az elkövető újra bántalmazni kezdte.

A megvert férfi végül átadta a nála lévő mobiltelefont a támadójának, aki a bántalmazott másik – közterületi asztalon lévő – mobilját is magához vette. A telefontolvaj olyan súlyosan megverte a férfit, hogy az nyolc napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett el.

A bíróság egy eljárásban bírálta el a terhelt egy másik ügyét is, amelyben a vádlott és testvére 2022-ben szóváltásba keveredtek egy férfival. A sértettet a vádlott arcon ütötte, aki ettől elesett, majd, miután felállt, elhagyta az ingatlant. A terhelt és testvére követték az utcára, ahol a vádlott megverte a sértettet, a verésnek végül a testvér vetett véget.

Az áldozat ebben az esetben is nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett el. A bíróság súlyosító körülményként értékelte a bűncselekmények többszörös halmazatát, a vádlott többszörös visszaesői minősültségét és az elkövetés kitartó, gátlástalan mivoltát. Enyhítő körülményként esett latba a férfi beismerése és az időmúlás.