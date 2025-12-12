Orbán Balázs volt a Politico Confidential című podcast pénteken megjelent adásának egyik vendége. A miniszterelnök politikai igazgatója a múlt héten járt a brüsszeli stúdióban, annak kapcsán, hogy az MCC brüsszeli irodája kétnapos konferenciát rendezett Harc Európa lelkéért címmel.

Az interjú szempontjából nem elhanyagolható, hogy a belga rendőrség nemrég házkutatást tartott az egyik korábbi külügyi főképviselő és egy másik vezető bürokrata otthonában, és őrizetbe vétel is történt, ami igen markánsan megjelenik a magyar kormány Európai Unióról szóló újabb kommunikációjában. Kaja Kallas nem közvetlen elődje Federica Mogherini olasz szocialista politikus volt, akit a belga rendőrök a korrupciós ügy kapcsán őrizetbe is vettek. Őt és egy korábbi külügyi vezetőt, Stefano Sanninót azzal gyanúsítják, hogy megszegték a versenyszabályokat, és előre tudtak egy olyan közbeszerzésről, amit végül ők is nyertek meg. A brüsszeli korrupciós ügyről szóló elemzésünket ide kattintva lehet elolvasni.

Orbán Balázs ennek kapcsán arról beszélt, hogy szerinte Brüsszel és a brüsszeli intézmények politikai nézetkülönbségek alapján leckéztetik a tagállamokat, de ezt jogállamisági problémaként ábrázolják, miközben mindig kiderül, hogy Brüsszelben is vannak komoly, jogállamisággal kapcsolatos, korrupciós problémák, amiket viszont nem kezelnek komolyan.

Ennek oka pedig egyfajta csaláson, korrupción alapuló, technokrata elit, amely rosszul kezeli az eljárásokat. Ez nem csak az európai választók számára látható, hanem ha amerikaiakkal vagy a nagy keleti országok vezetőivel beszélünk, ők is ezt látják Európában

– vélekedett a politikai igazgató, aki szerint ezt „nem szabadna megmutatnunk a világ többi részének”.

A riporter erre rákapcsolódva rákérdezett a magyar kormány washingtoni útjára. Konkrétan arra volt kíváncsi, mi volt Donald Trump amerikai elnök üzenete. Orbán Balázs szerint Trump úgy véli, hogy Orbán Viktor miniszterelnök az egyik legsikeresebb európai vezető, és „örülne, ha az európai oldal több tiszteletet tanúsítana Orbán miniszterelnök iránt”. Ez azonban – mint mondta – Európa belügye. A miniszterelnöki politikai igazgató erről az gondolja, hosszabb távon új európai vezetésre lenne szükség a helyzet stabilizálásához. Erre viszont a jelenlegi erőviszonyok között elmondása szerint kevés esélyt lát.

Azt hiszem, az Európai Parlament önmagában nem képes kezelni az európai vezetés felélesztését vagy megújulását, mert túl baloldali, túl föderalista és túl liberális. Ezen az alapon és ebben a helyzetben az európai intézményi hálózat nem reformálható

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a 2029-es európai parlamenti választások jelenthetik a kiindulópontot azt általa várt intézményi reformokhoz.

A riporter emlékeztette Orbán Balázst az Európai Néppárt és a Patrióták lassú közeledésére, mondván, hogy mindennek ellenére a politikai igazgató szavaiból nem azt érzi ki, hogy a Patrióták befolyásának növekedésére számítana. Orbán Balázs erre azt mondta: a jobboldal és a Patrióták befolyása jelenleg és a következő években is növekszik, amiben ő „száz százalékig biztos”. Ám végül megint visszakanyarodott oda, hogy

ha nem tudják megtörni a koalíciót a jelenlegi EU-s parlamenti ciklus alatt, akkor inkább a 2029-es választásokra kell készülni.

A Politico rákérdezett Magyar Péterre és a Tisza Pártra is. A riporter azt látja, hogy Magyarországon növekszik a választói elégedetlenség a kormánnyal szemben, ezért Orbánék nyomás alatt vannak. Orbán Balázs szerint „a nyomás Brüsszelből érkezik”, Magyar Péter útja, még akkor is, ha a Fideszből jön, „brüsszeli út”, majd ide keverte, hogy szerinte „Európa háborúzni akar”, Magyarország pedig a szuverenitását őrzi.

Azt hiszem, a választási kampány nagyon kemény lesz, mert Brüsszel minden erejét beveti, hogy támogassa a kormányváltást Magyarországon. De a magyarok észjárásában ez nem olyasmi, amit tetszést aratna

– értelmezte a magyarországi viszonyokat a Fidesz kampányfőnöke a brüsszeli újságírói kérdésre.

Orbán Viktor washingtoni és moszkvai útjáról azt mondta, azért volt erre szükség, hogy biztosítsák Magyarország energiahordozókhoz való hozzáférését, ami szerinte sikerül. azt azonban sérelmezte, az uniós vezetők miért nem látják be, „jelentős esély van arra, hogy előbb-utóbb megállapodás szülessék az amerikaiak és az oroszok között Kelet-Európáról és Európáról”. Orbán Balázs azt mondta: Nem érti, miként szolgálja az európaiak érdekeit az „az elavult stratégiájuk, hogy továbbra is erőltetik és finanszírozni akarják ezt a proxy háborút”.

A riporter megkérdezte Orbán Balázst, szerinte Magyarország Oroszokkal kapcsolatos történelmi tapasztalatai tükrében vajon bízhatunk-e Vlagyimir Putyin orosz elnökben.

Ez nem a bizalomról szól. Ezek csak hatalmi központok. Mi, magyarok, jól ismerjük őket. Itt arról van szó, hogy megállapodást kell kötni velük. És szükségünk van egy megállapodásra, mert jelenleg nincs megállapodás. A hidegháború utáni megállapodást mindkét fél megszegte.

– magyarázta válaszában. Egyúttal bírálta az európai vezetést, amiért tovább támogatná Ukrajna védekezését a háborús agresszor Oroszországgal szemben. Szerinte ez eddig is sokba került, és nem vezetett eredményre, most pedig, „hogy az amerikaiak kiszálltak, csak Európa lenne felelős a finanszírozásért”.

Nincs pénzünk, de ez csak egy dolog. Az ő értelmezésük szerint a másik dolog egy potenciális európai-orosz közvetlen konfrontáció 2030-tól kezdődően. És ez is kritikus kérdés a mi szempontunkból. Ez egy zsákutca

– értékelte hazánk szövetségeseinek aggodalmait a miniszterelnök politikai igazgatója.