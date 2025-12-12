Kérdés nélkül kiabálta szomszédjának, hogy nem ő lopta el a bort, azonnal lendült a bárd

Bárddal esett a szomszédjának egy férfi Nagycsécsen, mert ellopta a borát. Az összevert férfit életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba. A Miskolci Járásbíróság elrendelte az emberölési kísérlettel gyanúsított férfi bűnügyi felügyeletét.

A Miskolci Törvényszék tájékoztatása szerint a későbbi áldozat rendszeresen segített a gyanúsítottnak ház körüli munkákban, amiért pénzt, élelmiszert vagy bort kapott. A terhelt a pincéjét rendszerint nem zárta kulcsra: ott kannákban bort tárolt, amiről a szomszédja is tudott, hiszen azt együtt kóstolták meg.

Tavaly december 14-én a reggeli órákban a gyanúsított horgászni készült, és a pincében tárolt borból is vinni akart magával. Amikor azonban odaért, látta, hogy a kannák üresek és 54 liter ital eltűnt. Azt feltételezte, hogy a szomszédja vitte el, ezért dühös lett.

Néhány órával később észrevette a szomszédját, amint épp a házából tolta ki kerékpárját. Ekkor kocsival befordult a férfi udvarára, elővett egy bárdot a csomagtartóból, és azzal a kezében várta a sértettet. A férfi kérdés nélkül mondta, hogy „nem én voltam”, erre a gyanúsított még inkább mérges lett, és négyszer fejbe vágta a bárddal az áldozatát, aki a bántalmazás közben a földre került.

A támadó csak akkor hagyott fel a bántalmazással, amikor látta, hogy a szomszédja feje vérzik. A férfi a sérülései ellenére felállt a földről, és biciklijével távozott. Mivel kapucnit viselt, az tompította az ütéseket, de vágott sérülései miatt életveszélyes állapotba került. A halálos kimenetel elmaradása elsősorban az idejekorán felismert és elvégzett orvosi beavatkozásnak volt köszönhető. A bíróság négy hónapra bűnügyi felügyeletbe helyezte a támadót. A végzés végleges.