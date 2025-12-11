Elmondta egy kisiskolás lány, milyen szörnyűségeket művelnek ötéves kora óta vele, a szülők nem is gyanakodtak a barátjukra

December ötödikén érkezett a bejelentés a rendőrségre, hogy már több éve szexuális cselekményre kényszerít egy Pest vármegyei településen élő kisiskolás lányt családjának egyik „barátja”. A szülőknek fogalmuk sem volt arról, hogy az 51 éves férfi milyen szörnyűségeket művel a kislányukkal.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a nyomozók eljárást indítottak, és igazságügyi gyermekpszichológus kirendeléséről döntöttek. A szakértő megerősítette, hogy megtörténtek a kislány által elmondott dolgok.

A kislány részletesen elmondta, hogy körülbelül 5 és 10 éves kora között a férfi rendszeresen simogatta őt, fogdosta a testrészeit, valamint szexuális cselekményekre is kényszerítette. A kihallgatások során kiderült, a szülők nem tudtak arról, hogy a család barátjának tartott 51 éves C. László milyen borzalmakat művel a gyermekükkel.

A rendőrök a lakásán elfogták C. Lászlót. A kutatás során lefoglalták a számítógépét és a mobiltelefonját is. A kislányról és más gyermekekről készült, pornográf tartalmú felvételeket is találtak az eszközökön. A szexuális erőszakkal gyanúsított férfit őrizetbe vették, majd letartóztatták.