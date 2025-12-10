Vitézy „az elátkozottan tömegközlekedés-ellenes” újbudai politika feladására kéri László Imrét

Sajnos újabb budapesti abszurd van kibontakozóban: az újbudai önkormányzat a momentumos alpolgármester javaslatára meg akarja akadályozni a fonódó villamosok fejlesztését

– így kezdi szerdai Facebook-bejegyzését Vitézy Dávid.

A Podmaniczky Mozgalom vezetője felidézi, hogy a kerületi vezetés álláspontja szerint a 19-es és 49-es villamosok mai kelenföldi végállomása „problémamentesen” működik, ezért azt nem kell fejleszteni. Vitézy szerint azonban ez nem állja meg a helyét. „A villamosok rendszeresen a pályaudvartól 400 méterre teszik le az utasokat a Vasút utcában, mert a végállomás kapacitása nem elegendő. Ha a Bajcsy-Zsilinszky úti fejlesztés révén ide Káposztásmegyer vagy Újpalota felől is jönnek villamosok, ez a végállomás így nyilván nem működhet.”

A fővárosi politikus emlékeztet, hogy már az 1-es villamos Etele téri meghosszabbítása idején tervben volt, hogy a 19-es és a 49-es villamos a Somogyi úton érje el az Etele teret, ám ezt a kerület akkor még fideszes vezetése „sikerrel megfúrta.” Ezért állnak azóta is a semmibe vezető vágányok az Etele pláza előtt.

Most a DK és a Momentum közösen ugyanerre készül – a Somogyi úton néhány tucat parkoló megszűnésének veszélyére hivatkozva. Szégyenteljes – és utána persze majd megy a kiselőadás a »zöld« városvezetésről. Elátkozottan tömegközlekedés-ellenes ez az újbudai politika

– fogalmaz Vitézy, aki felidézi, hogy a Bajcsy-villamos tervezése most kezdődött, és a tervező számos verziót vizsgál.

„Van helye és tere a vitának a műszaki tartalomról még hónapokon át – de ezzel a döntéssel az újbudai vezetés most amellé állna, hogy érdemi szakmai vita helyett megakadályozza a villamos fejlesztését. Arra kérem László Imre polgármestert és az újbudai közgyűlést, hogy jövő hétfőn ne szavazzák meg ezt a káros és átgondolatlan javaslatot – ahogy erre a bizottsági ülésen már a BKK vezetése már több alkalommal kérte őket, eddig sajnos eredménytelenül” – zárja bejegyzését a Podmaniczky Mozgalom vezetője.