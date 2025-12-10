A magyar vállalkozó fejbelövetésével gyanúsított Nikola Stankovic és Balló Bendegúz is felkerült az Europol Most Wanted körözési listájára

A tavalyi évhez hasonlóan Magyarország idén is két olyan bűnözőt köröz, akik szerepelnek az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezetének (Europol) a legkeresettebb európai bűnözőket rögzítő, hétfőn közzétett listáján, az érintett bűnözőket kábítószer-kereskedelem, valamint gyilkosság és súlyos testi sértés miatt keresik.

Az Europol közleménye szerint az Európai Unió tagállamaiból a tavalyi évhez képest kilenccel kevesebben, idén 50 elfogatóparanccsal körözött ember szerepel a legkeresettebb bűnözőket soroló „Most Wanted” oldalon. A magyar igazságszolgáltatás által körözött bűnözők közül a magyar állampolgárságú Balló Bendegúzt különösen nagy mennyiségű kábítószer (marihuána) birtoklása és kereskedelme miatt keresik Magyarországon.

A másik bűnözőt, Nikola Stankovic montenegrói-szerb kettős állampolgárt kábítószerek és pszichotróp anyagok illegális kereskedelme, valamint egy magyar vállalkozó sérelmére elkövetett gyilkosság, illetve súlyos testi sértés miatt keresik a magyar hatóságok.

A gyanú szerint Stankovic Nikola rendelte meg 2018 szeptemberében egy magyar vállalkozó megölését, akit az azóta jogerősen 40 év szabadságvesztésre ítélt D. Csaba lőtt fejbe a Pólus mögött.

Az Europol listáján olyanok szerepelnek, akiket egyebek mellett olyan súlyos bűncselekmények elkövetése miatt köröznek, mint a kábítószer-kereskedelem, a pénzmosás, az emberkereskedelem, a fegyveres rablás, terrorizmus, emberölés, gyilkossági kísérlet, illetve a súlyos testi sértés.

Közölték, hogy idén 18 ember került fel a listára, akiket emberkereskedelem, kábítószer-kereskedelem és nagyszabású csalás elkövetése miatt köröznek. Az MTI beszámolója szerint azt közölték. hogy ezek az emberek veszélyesek és továbbra is szabadlábon vannak. Letartóztatásuk kulcsfontosságú az áldozataik és az igazságtétel szempontjából.

A bűnözők felkutatásához az Europol idén is a lakosság segítségét kéri: látogassanak el a weboldalra, nézzék meg a bűnözők fényképeit, hogy felismerik-e valamelyiküket. Az uniós rendőrségi szervezet továbbá megújította a weboldalát – új és továbbfejlesztett funkciókkal látta el –, amelyen gyanú esetén névtelenül lehet bejelentést tenni, valamint hírlevelére feliratkozni a naprakész tájékoztatás érdekében. A legkeresettebb bűnözők 2016 óta elérhető listája alapján tett névtelen bejelentéseknek köszönhetően ez idáig 172 szökevényt fogtak el és 54 embert tartóztattak le.