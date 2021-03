Életfogytiglant kapott a rettegett sorozatgyilkos, D. Csaba

Életfogytig tartó fegyházra ítélte a Fővárosi Törvényszék az előre kitervelt, több emberen elkövetett emberöléssel vádolt D. Csabát. A vajdasági sorozatgyilkos legkorábban 40 év múlva bocsátható szabadlábra feltételesen.

A szerb-magyar állampolgárságú D. Csaba a két és fél évvel ezelőtti Szilas-pataki emberölést követően került a budapesti nyomozók látókörebe, miután egy kutyát sétáltató nő jelezte, hogy talált egy holttestet a pataknál.

A helyszínen tartott szemlét követően az életvédelmi nyomozók megkezdték az elkövető felkutatását és szakértők bevonásával folytatták a nyomozást, melyek eredményeként azonosították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható D. Csabát. A férfi ellen a magyar igazságügyi szervek európai és nemzetközi elfogatóparancsot bocsátottak ki. A vajdasági férfit végül egy prágai szállodában fogták el a cseh rendőrök

Kiderült, hogy D. Csaba 2018 szeptemberében 11 kiló kokaint kínált eladásra a magyar vállalkozónak, akivel a Pólus mögött, a Szilas-patakhoz vezető murvás úton találkozott. A gyanúsított kokain helyett édesítőszert tett az egyenként 1 kilós csomagokba, amelyeket autóval vitt a találkozóra. Amikor a vállalkozó a gépjárműbe hajolva ellenőrizni akarta a csomagokat, D. Csaba fejbe lőtte.

A férfi a rendőrségi helyszíni kihallgatáson részletesen beszélt a gyilkosság okáról és arról, hogyan vonszolta a patakhoz az áldozatát. Elmondta, hogy azért végzett vele, mert nagy veszélyt jelentett rá és logisztikus támogatást nyújtott az ellenfeleinek ahhoz, hogy megtalálják. A vajdasági férfi később bevallotta az amszterdami gyilkosságot is. Később azonban változtatott a vallomásán és azt állította, hogy nem akart végezni az áldozatával csak veszélyben érezte magát.

A férfit a szerb hatóságok kérésére gyanúsítottként hallgatták ki egy korábbi belgrádi emberölés miatt is. D. Csaba végül ezt a bűncselekményt is elismerte, tettét pedig azzal indokolta, hogy 2018 szeptemberében a Bajcsy-Zsilinszky úti lakásában merényletet követtek el ellene, és ehhez volt köze belgrádi áldozatának. Értesüléseink szerint már ez az ügye is bírósági szakban van.

A Fővárosi Főügyészség tényleges életfogytiglant és közügyektől eltiltást kért a jelenleg is letartóztatásban lévő sorozatgyilkosra. D. Csaba hosszasan, és csapongva beszélt az utolsó szó jogán, sokat beszélt a szerb maffia kegyetlenségeiről, a gyerekkoráról, de még Rúzsa Magdi egyik dalából is idézett néhány sort.

A Fővárosi Törvényszék végül életfogytig tartó fegyházra ítélte a férfit azzal, hogy legkorábban 40 év múlva bocsátható szabadon feltételesen. A bíróság a büntetés kiszabásakor súlyosító körülményként értékelte azt, hogy a férfi hidegvérrel és gátlástalan módon követte el a gyilkosságokat. Amszterdamban fényes nappal, nagy nyilvánosság előtt. De súlyosító körülmény volt az is, hogy a férfi semmi megbánást nem tanúsított, holott már korábban is volt büntetve emberölés miatt.

A bíróság enyhítő körülményt nem is talált, mert D. Csaba csak azt ismerte be, amit amúgy sem tudott volna letagadni, mert rögzítette a videó. Az ügyész tényleges életfogytiglanért, míg D. Csaba és védője enyhítésért fellebbezett.