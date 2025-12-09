debrecenelfbaráltalános iskola
Elfbart próbáltatott hetedikes diákjaival egy tanár, ugyanaz, aki korábban a nemi szervéről küldözött fényképet

2025. 12. 09. 20:27
Egy debreceni tanár tiltott Elfbart próbáltathatott ki hetedikes diákjaival a tanórán.

Az RTL Híradó értesülései szerint ugyanarról a pedagógusról van szó, akit korábban intim fotó küldése miatt bocsátottak el a város egy másik iskolájából.

A Híradó értesülése szerit a káros összetevői miatt Magyarországon már betiltott Elfbar egy novemberi órán került elő, és a tanár egyfajta „bátorságpróbaként” kínálta fel a gyerekeknek. Egy tanuló végül bele is szívott az elektromos cigibe. Az esetről állítólag videófelvétel is készült, ezért hamar híre ment az intézményben.

Az RTL úgy tudja, hogy az iskola még november végén rendkívüli szülői értekezletet tartott a tanárok és a tankerület részvételével.

Egy pedagógus kapcsán súlyos kötelezettségszegés gyanúja merült fel két iskolában is, mindkét esetben értesítették az igazgatók a gyermekjóléti szolgálatot és a szülőket is, illetve a rendőrséget. Az intim fotó miatt szeméremsértés gyanújával nyomoznak, az újabb ügyet pedig büntetőeljárás keretében vizsgálja a rendőrség

írta a tankerület, és azt is hozzátették, hogy tiltott dohánytermék miatt az iskola a NAV-nál is feljelentést tett.

