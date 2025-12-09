A Morrison’2 kamerafelvételén úgy látszik, hogy a második ütés törhette el az áldozat csigolyáját

Egy hete tartóztatták le azt a 28 éves férfi, aki két ütéssel végzett egy 25 éves férfival november 29-án éjszaka a Morrison’s 2 nevű szórakozóhelyen. A 24.hu írta meg, hogy az elkövető A. László, egy erdélyi kőműves volt, aki azt állította vallomásában, hogy az áldozatnak nem tetszett viccelődése, úgy érezte, hogy verekedni akar vele, de ő megelőzte, és két ütést vitt be neki.

A 25 éves F. Gábor Dominik életét vesztette a konfliktus közben.

A Blikk most azt írta, hogy az már kiderült, hogy az áldozat feje akkora erővel csapódott hátra, hogy a nyakcsigolyája eltört, és az agyi vérellátást is megszakadt.

A lap szerint a szórakozóhely kamerafelvételén az látszik, hogy F. Gábor Dominik hátratett kézzel, lassan sétálva, békésnek tűnően közelített a támadója felé, aki először bal kézzel egy horogütéssel ártalmatlanította.

A sértett már az első ütés után sem volt magánál, harcképtelenné vált, megszédülve kereste az egyensúlyát, a gyanúsított viszont nem áll le, és néhány másodperc később újra ütött.

Az elsődleges adatok szerint ez az ütés, amit szintén fejre célozva, nagy erővel adott le, önmagában életveszélyes sérülést okozott

– mondta a Blikknek Rab Ferenc Levente, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője. Az áldozat feje ekkor hátrabicsaklott, kis túlzással derékszöget zárt be, végül pedig a teste magatehetetlenül dőlt előre. Lichy József, az áldozat családjának jogi képviselője lapunknak elmondta, ez egy úgynevezett ostorcsapás jellegű sérülés, ami abból adódik, hogy a feje valakinek nagyon előre vagy hátracsuklik hirtelen.

A lap információi szerint a rendőrségi vallomásában az is olvasható, hogy az áldozata társaságában volt egy lány, akinek megsérült a lába, ezért odament hozzá. A 28 éves erdélyi férfi szóba elegyedett vele. Az már csak következtetés, hogy valószínűleg ez nem tetszhetett a későbbi áldozatnak, és ebből pattant ki a konfliktus kettejük között.

A november 29-én történt tragédia után csupán halált okozó testi sértéssel gyanúsították meg A. Lászlót, de a Fővárosi Főügyészség már emberölés miatt indítványozta a letartóztatását, amit el is rendeltek.