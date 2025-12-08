Kubatov Gábor 18 éve nem szólalt fel a parlamentben, vele együtt idén 15 képviselő maradt néma

Nyolc kormánypárti és hét ellenzéki képviselő egyáltalán nem szólalt fel az Országgyűlésben idén, 2025 december 5-ig. A Népszava mérlege szerint tavalyhoz képest többet beszéltek idén a parlamentben a képviselők, azonban egyre többen vannak azok, akik egyáltalán nem szólalnak fel.

A csúcstartó ezúttal is a Belügyminisztérium államtitkára, a KDNP-s Rétvári Bence volt, aki 189 alkalommal emelkedett szóra idén. Amely szám bár tekintélyes, elmarad azért Rétvári korábbi teljesítményétől: tavaly 204-szer, tavalyelőtt pedig 227-szer szólalt fel.

Éppen csak elmaradt Rétváritól a fideszes Fónagy János 188 felszólalással, a dobogó legalsó fokára pedig a jobbikos Z. Kárpát Dániel fért oda 101 felszólalással.

Orbán Viktor a hetedik legaktívabb beszélő volt a 58 felszólalásával, a 2024-es helyezéséhez képest javított is egy pozíciót a képzeletbeli listán.

Ami a fel nem szólalókat illeti: értelemszerűen kimaradt Hadházy Ákos, aki már a mandátuma 2022-es elnyerésekor egyértelművé tette, hogy nem vesz részt a parlamenti munkában. Szintén nem volt mondandója az LMP által delegált Ungár Péternek, a DK-s Oláh Lajosnak és a fideszes Vitályos Eszternek, ahogy Kubatov Gábornak sem.

Kubatov ezzel nem szakította meg hihetetlen sorozatát: a Fidesz pártigazgatója utoljára 18 évvel ezelőtt, 2007-ben, még ellenzékiként szólalt fel az országgyűlésben.

A Népszava segít emlékezni, miről is beszélt Kubatov, amikor legutoljára felszólalt a parlamentben, egyebek közt a demokrácia fontosságára hívta fel a figyelmet.

A demokrácia olyan örök érvényű szerződés, amelyet az ember elsősorban magára nézve tart kötelezőnek, amellyel természetesnek látja az emberi jogok, a szólásszabadság, a szolidaritás, az igazságosság, az igazmondás iránt érzett felelősség ügyeit

– hangzott el tőle utoljára.

A cikk nem részletezi végig, hogy kik a további némán maradt képviselők, de azt megjegyzi, hogy a miniszterek közül Rogán Antal kétszer, Navracsics Tibor mindössze háromszor kért szót, és a magáról rendkívül sokat hallató Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója is csak kilencszer beszélt az országgyűlésben.