Életének hatvanadik évében, súlyos betegség következtében meghalt Ács Rezső, Szekszárd korábbi polgármestere, aki a Fidesz színeiben közel két cikluson keresztül vezette a várost – írta meg a teol.hu tolna megyei portál.

Ács Rezső 2014-től volt Szekszárd polgármestere, 2019-ben újraválasztották, de 2023-ban összeférhetetlenséget állapított meg a szekszárdi képviselő-testület a városvezető tevékenységével kapcsolatban, majd menesztették. Ács Rezső ezt a döntést nem fogadta el, így jogi útra terelte az ügyet, de polgármesterként visszatérni hivatalosan már nem tudott.

A polgármester már hivatali idejében küzdött súlyos betegségével. Ennek következtében bizonytalanabbá vált a mozgása, és egyre nehezebben ment neki a beszéd, ez azonban a szellemi képességeire nem volt negatív hatással. A betegsége ellenére a Covid-veszélyhelyzet megszűnése előtti napokban, 2021 nyarán úgy szabta át az önkormányzat addig érvényben lévő szervezeti és működési szabályzatát, hogy hozzá kerüljenek a legfontosabb döntések. Elvette a bizottságok összes komolyabb döntési jogát, és korlátozta vagy megszüntette a képviselők közgyűlés összehívásával és a napirend meghatározásával kapcsolatos jogosítványait.

Ács Rezső 1965-ben született a Zala megyei Reziben. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában, majd a középiskolát Zalaegerszegen végezte. Ezt követően Budapesten közgazdaságtudományi diplomát szerzett. Szekszárdra a rendszerváltás idején költözött, ahol egykori feleségével családot alapítottak: két gyermekük már a tolnai megyeszékhelyen született.