a nap legfontosabb híreia nap híreinapi szumma
Belföld

A nap legfontosabb hírei – 2025. december 8.

24.hu
2025. 12. 08. 20:33

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kisiklott az 1-es villamos
Orosz lap: Lefoglalták a Török Áramlat kezelőjének vagyonát, miközben Orbán Isztambulba repült
Menczer Tamás üzent: vállalja a partizános vitát tiszás ellenfelével
Nyugdíjkorhatár: egy összegben kaphat több havi nyugdíjat, aki 2026-ban visszalép
Lemondott a Szőlő utcai javítóintézet megbízott igazgatója
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik