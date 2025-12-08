- Lemondott a Szőlő utcai javítóintézet megbízott igazgatója
- Morrison’s 2: Megvolt a halottszemle, kiderült, mi okozta a 25 éves férfi halálát
- Döntött a bíróság: nem kapja vissza egyházi státuszát Iványi Gáborék egyháza
- 30 év után hétfőn elköszönt az utasoktól Budapest népszerű taxitársasága
- Nagy Márton receptje: állami segítséggel készül csúcsgazdagoknak a zánkai luxusvillapark, amin kétszer bukhatnak az adófizetők
- Török Gábor a függőségről, a függetlenségről
- Sajtóhír: ultimátumot kapott a Real Madrid vezetőedzője
- Lázárék megvonták a támogatást egy osztrák cégtől: leépítés jöhet a Rail Cargo Hungariánál
- Magyar Péter három feltételt szabott: ha ezek teljesülnek, a tiszás jelöltek vitázni fognak a fideszesekkel
A nap legfontosabb hírei – 2025. december 8.
