30 év után hétfőn elköszönt az utasoktól Budapest népszerű taxitársasága

Az utasoktól és a kollégáitól is elköszönt hétői Facebook-posztjában a 6×6 Taxi. A népszerű társaság közölte:

Köszönjük az elmúlt három évtized közös munkáját. Köszönjük a megbízhatóságot, lojalitást és kitartást, főképp azoknak a kollégáknak, akik az utolsó napokig kitartottak a dobókocka szabadjelzője alatt. Kívánunk mindenkinek jó munkát a jövőben is!

A társaság korábbi közleményében azt írta: „A taxispiacon tapasztalható tisztességtelen versenyhelyzet miatt működésünk alapvető átstrukturálása vált szükségessé, mely időszakra társaságunk működését ideiglenesen felfüggesztette”.

A társaság közlése szerint a City Taxival kötött megállapodás értelmében a 6×6 Taxi hívásait a City diszpécserszolgálatára irányítják át. Noha a társaság a tevékenységének ideiglenes felfüggesztéséről írt, a City kapcsolódó közlése szerint a 6×6 taxis vállalkozói jelentős számban citysként folytatják tevékenységüket.

Erre utalt hétfői posztjában is a 6×6.

Köszönjük, hogy 30 évig a 6×6 Taxit választották utazásaikra, bátorítjuk Önöket, hogy számunkat továbbra is bizalommal hívják, hiszen a City Taxival létrejött egyességünk tükrében továbbra is minőségi utasszállítási kiszolgálásban részesülhetnek!

A 6×6 Taxi Kft.-nek az elmúlt években az árbevétele is stagnált vagy csökkent, és tavaly már harmadik éve veszteséges volt, a veszteség elérte a 190 millió forintot. A hvg.hu érdeklődésére a tulajdonos, Illés Tamás elmondta: a problémát az okozza, hogy miközben a fővárosban 2013 óta elvileg rögzített hatósági áron lehet csak fuvarozni, addig a piacon megjelent nemzetközi cégek, így a Bolt és az Uber 30-80 százalékos kedvezményeket adnak a viteldíjból.