Magyar Péter három feltételt szabott: ha ezek teljesülnek, a tiszás jelöltek vitázni fognak a fideszesekkel

2025. 12. 08. 13:37
A Tisza 106 országgyűlési képviselőjelöltje örömmel vitázik élő műsorban a Fidesz jelöltjeivel – jelentette ki friss bejegyzésében Magyar Péter, aki azonban megszabott néhány feltételt, amelyek teljesüléséhez a vitákat köti.

  • A kormánypártok nevezzék meg a Tiszához hasonlóan a 106 egyéni jelöltjüket – erre legkorábban januárban kerülhet sor, a Fidesz tisztújító kongresszusa után, ha hinni lehet a híreknek.
  • Orbán Viktor „húsz év után szedje össze a bátorságát”, és garantálja a nyilvánosság előtt, hogy kiáll miniszterelnök-jelölti vitára a kormányváltásra esélyes párt vezetőjével, azaz magával Magyarral.
  • Végül pedig a Fidesz jelöltjei vállalják, hogy „támogatják az utóbbi húsz évben a gyermekvédelemben nevelkedő szerencsétlen sorsú gyermekek ellen elkövetett lelki- és fizikai abúzusok nyilvános kivizsgálását”.

A Tisza fontosnak tartja a demokráciát és a választópolgárok minél részletesebb tájékoztatását, ezért reméljük, hogy Orbán Viktor és a Fidesz jelöltjei nem próbálnak meg kibújni a viták alól

– fűzte hozzá Magyar Péter, aki még annyit tett hozzá a végén, hogy „a demokráciát nem lehet elbábozni és a demokrácia színháznak semmi köze a valódi demokráciához”.

Menczer már menne a Partizánba

A Tisza Párt elnökének megszólalása vélhetően reakció Menczer Tamás délelőtti kijelentésére, miszerint elfogadja Gulyás Márton invitálását, és vállalná a vitát akár a Partizánban, Gulyás moderálása mellett is tiszás kihívójával, Bujdosó Andreával.

„Ha Bujdosó Andrea is igent mond – keressen az időpont és a részletek megbeszélésével kapcsolatban” – üzente Gulyásnak a Fidesz kommunikációs igazgatója, feladva ezzel a labdát a Tisza Pártnak.

