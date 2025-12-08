Török Gábor a függőségről, a függetlenségről

Török Gábor az elmúlt hetekben többször belefutott egy régi vitába, ami arról szól, lehetséges-e függetlenség, el nem kötelezettség a politikai mezőben, vagy mindenki tartozik valahová, csak próbálja titkolni. Közösségi oldalán a politikai elemző azt írta: szerinte teljesen világos, hogy

a címkézés politikai érdek: ha nem teszik, vagy ha úgy gondolod, hogy árt neked, amit valaki mond, egyszerűbb azt mondani, hogy tiszás vagy fideszes, és akkor nem kell többet érvelni.

A kérdés persze bonyolultabb, azzal például ő is nehezen tudna vitatkozni, hogy

semlegesség nem létezik:

amikor az ember megválaszolja a világra, a politikára vonatkozó eldöntendő kérdéseket, akkor politikai nézetekhez kerül közelebb vagy távolabb.

Ugyanakkor a függőség, a szolgaság (szolgálat) nem elkerülhetetlen, nem szükségszerű a politikai nyilvánosságban.

Török Gábornak semmi baja azokkal, akik ezt a munkát választják, szerinte a politika igényli az ilyen szereplőket, és a politikai szolgálat is lehet nemes, vállalható munka, a közönség pedig eldöntheti, kik a függők, kik nem. Úgy látja, ehhez csak egy egyszerű teszt szükséges.

Függőnek nevezhetők azok a szereplők, legyenek elemzők, közvélemény-kutatók, újságírók, „más beszélő fejek”, akik nem tehetik meg, hogy az ellenkezőjét mondják annak, amit mondanak. Mert ha megtennék, nem maradhatnának a helyükön, a pozíciójukban, a fórumaikon.

Nem függőek (politikai értelemben függetlenek) azok, akik akkor is végezhetnék munkájukat, ha „a mondataikat mínusz eggyel megszoroznák”. Ha tehát bizonytalan valaki ebben, csak kérdezze meg magától egy-egy közéleti megszólaló véleményét hallgatva: mondhatná ugyanitt, ugyanígy az ellenkezőjét is?

Szerinte ilyen egyszerű ez. Török Gábor minap reagált a 21 Kutatóközpont lapunkban publikált kutatására, amely a Mediánhoz hasonlóan azt mutatta, hogy vezet a Tisza Párt, erősödött a Fidesz. Akkor azt írta: azért emeli ki ezt a két intézetet, mert leginkább róluk hiszi el, hogy szakmailag rendben vannak és a mostani eredmény ellenkezőjét is közölnék, ha azt mérnék.

Az elemző a Törökülés című podcast tizennyolcadik részében arról beszélt, hogy a Fidesz számára jól sikerült az ősz, de a Tisza Párt sem lehet elégedetlen, mert megőrizte előnyét és ami fontosabb, a szavazótáborát. Szerinte a Fidesz nagyon hasonló dolgokat csinál, mint négy éve, de Magyar Péter nagyon más kampányt folytat, mint amilyet az akkori ellenzék, hosszú idő óta először a magyar közéletben mindkét oldalon – leíró értelemben – színvonalas stratégia van a politikai szereplők mögött. Van politikai verseny, ami még Orbán Viktor miniszterelnököt is arra kényszeríti, hogy új szerepekben próbálja ki magát.