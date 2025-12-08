Elutasította a Fővárosi Törvényszék Iványi Gáborék arra vonatkozó kezdeményezését, hogy kapja vissza a Magyar Evangéliumi Testvérközösség (MET) az egyházi státuszát – írja a Magyar Hang. Szabó József törvényszéki szóvivő a lap kérdésére elmondta:

azért utasították vissza a MET kérelmét, mert a bíróság által kért, 1 százalékos felajánlásokkal kapcsolatos kimutatásokra vonatkozó hiánypótlást nem teljes körűen teljesítették, így nem voltak adottak a feltételek ahhoz, hogy a kérést érdemben mérlegeljék.

A december elején született döntés még nem jogerős, a MET-nek a kézhez vételtől számítva 15 napja van a fellebbezésre.

Iványi Gábor egyháza még október közepén jelezte: kérelmezték a törvényszélnél, hogy bejegyzett egyházként vegyék nyilvántartásba őket. Akkori közleményük szerint a MET minden tekintetben megfelel a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi törvényben előírt, a bejegyzett egyház státuszhoz szükséges feltételeknek.

A MET 2011-ig hivatalosan elismert egyház volt. 2012. január 1-én lépett életbe az az új egyházi törvény, ami miatt a bevett egyházak kivételével az összes, ide nem sorolt vallási közösség – köztük a MET is – elveszítette egyházi jogállását. Ennek következtében Iványi Gábor egyháza elveszítette azokat az állami kedvezményeket, támogatásokat, adományfelajánlásokból járó juttatásokat, amelyeket egyházként korábban megkapott. Bár az állami-egyházi törvény módosítását az Alkotmánybíróság részben alkotmányellenesnek találta, és elrendelte a MET egyházi státuszának visszaállítását — az állam mégsem hajtotta végre ezt az ítéletet. 2023 októberében a MET újabb alkotmányjogi panaszt nyújtott be, de az elbukott. Az indítványt visszautasították, így a közösség nem kapta vissza a „bevett egyház” státuszát. Mindezek miatt a egyház jó ideje súlyos anyagi gondokkal küzd, a támogatások, állami normatívák visszatartása ellehetetleníti a szociális és oktatási intézményeik működését. A részletek megértéséhez a témában ajánljuk cikkünket, amelyet ide kattintva lehet elolvasni.