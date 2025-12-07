Több városba is juthatott a kukacos csokimikulásból

Több városba juthatott a kukacos csokimikulásból, ami miatt több gyerek rosszul lett Hajdúböszörményben – derült ki az RTL Híradóból.

Mint arról a minap beszámoltunk, az érintett óvodás és iskolás gyerekek a csokimikulásokat desszertként kapták Hajdúböszörményben, ám mint egy kártevőirtó felhívta a figyelmet, légy- vagy lisztmolylárvákkal szennyeződhettek az édességek. A riport megjelenése után több szülő jelezte a Híradónak, hogy a hajdúdorogi gyerekek ajándékában is lárvákat találtak.

Aztán kiderült, hogy a Pest megyei Tápiószentmártonban nem csak kukacot találtak, hanem molyt is.

A gyártó, az érintett beszállító és a hajdúböszörményi gyermek étkeztetésért felelős önkormányzati cég is vizsgálatot indított. Késmárky András orvos jelezte: nem lesz baja annak, aki evett a kukacos csokiból, inkább a gusztustalan látvány miatt érezhet valaki hányingert.