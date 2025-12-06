csokimikuláshajdúböszörmény
Kukacos csokimikulást kaptak, több gyerek is rosszul lett Hajdúböszörményben – videó

2025. 12. 06. 21:31
Kukacos csokimikulást kaptak a hajdúböszörményi gyerekek: pénteken több iskolába és óvodába is eljutott az édesség, számolt be az RTL Híradója. Az általuk megkérdezett kártevőirtó szerint légy- vagy lisztmolylárvákkal szennyeződhettek az édességek.

Többen rosszul lettek, miután lárvákkal szennyezett csokimikulásból ettek, mások a látványtól lettek rosszul. A csokik csomagolásán az látszik, hogy nem jártak le az édességek.

Az állami intézmények étkeztetéséért egy helyi önkormányzati cég felel, ami visszakérte a gyerekektől a még el nem fogyasztott édességeket és panaszt tett a beszállítója felé. A gyártó nem akart nyilatkozni, de annyit elárultak, hogy felvették a kapcsolatot a viszonteladókkal, keresik, hogy hogyan szennyeződhetett a csokoládé, elsősorban lisztlárvákra gyanakodnak.

