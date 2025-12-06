időidőjárásesőhétvége
Nem szánon jön és melege lesz a Mikulásnak

Nagy Borbála / 24.hu
24.hu
2025. 12. 06. 06:39
Nagy Borbála / 24.hu

Havazásnak a közelében sem vagyunk december első hétvégéjén, a hőmérséklet a korábban megszokotthoz képest kifejezett enyhe, a csapadék pedig eső formájában érkezik – írja a Kiderül.

Szombaton napközben csak átmenetileg áll el az eső, de többnyire erősen felhős, borult idő várható. Az északkeleti, keleti országrészben lehet szakadozottabb a felhőzet délelőtt, estére több helyen újra elered az eső. A déli órákban általában 6 és 12 fok közötti értéket mérhetünk. Késő este 3, 7 fok valószínű.

Vasárnap ugyancsak felhős lesz az ég és több helyen várható csapadék. Az eső csak délutánra áll fel és nyugat felől felszakadozik a felhőzet. Éjszaka 0 és +7, napközben 5 és 10 fok közötti hőmérsékletet mérhetünk.

Hétfőn ismét borult, felhős lesz az ég, esőre leginkább az északi tájakon számíthatunk.

