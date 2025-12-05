A Facebookon kér segítséget a Zala Vármegyei Kormányhivatal az egyik dolgozó kislányának

A Facebookon posztolta pénteken a Zala Vármegyei Kormányhivatal, hogy az egyik dolgozójuk kislánya beteg, és a gyógyuláshoz pénzre van szüksége, írja a 444.hu.

A kezelés rendkívül költséges, ezért a család kénytelen a közösség támogatásában bízni

– írják. A posztban személyes adatok és egy számlaszám is szerepelnek.

A lap szerint a poszt alatt több kommentelő is szóvá teszi, hogy ritkán fordul elő, hogy a magyar állam egyik hivatalos felületén kér segítséget, mert bizonyos betegségek gyógymódjait a magyar állam nem finanszírozza.

Ez Magyarország szégyene, hogy kormány hivatal oldalán kell egy ilyen ügyhöz támogatókat keresni

– írja egy kommentelő.

Kormányhivatal oldalán írjátok ezt?! Tudjátok, kinek kellene szó nélkül azonnal segítenie? A kormánynak. Kérdés nélkül, azonnal. Szerintem!

– teszi hozzá egy másik.