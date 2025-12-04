bűnügymiskolckifosztás
Odalépett a zebrán eleső és felállni képtelen emberhez egy nő, és elvette tőle a pénzét

2025. 12. 04. 16:52
Két év tíz hónap szabadságvesztésre ítélte a Miskolci Járásbíróság azt a nőt, aki tavaly szeptemberben kifosztott egy földön fekvő embert egy miskolci gyalogátkelőhelyen. A Miskolci Törvényszék tájékoztatása szerint a nő odament a földre eső és onnan járási nehézségei miatt felállni nem tudó emberhez, és elvette 13 ezer forint készpénzét, majd tiltakozása ellenére elszaladt a helyszínről.

A terhelt az előkészítő ülésen beismerte bűnösségét, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. A bíróság 2 év 10 hónap szabadságvesztésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte a kifosztás minősített esete miatt, és kötelezte a kár megtérítésére is. Enyhítő körülmény volt az, hogy beismerte a tettét, súlyosító körülményként esett latba ugyanakkor az előélete, illetve az ilyen esetek elszaporodottsága. Az ítélet nem jogerős.

