150 kommandós és rendőr csapott le hajdú-bihari drogkereskedőkre

Kilenc embert vettek őrizetbe Hajdú-Biharban egy „családi alapon működő” kábítószer-kereskedő hálózat felszámolása során – közölte a rendőrség a honlapján csütörtökön.

Közleményükben azt írták, hogy csaknem 150 rendőr kilenc helyszínen ütött rajta kábítószer-kereskedőkön és -fogyasztókon Hajdú-Bihar vármegyében. A nem mindennapi akció során négy település, Derecske, Gáborján, Hencida és Váncsod volt célkeresztben. A hajdú-bihari rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatóságának nyomozóin kívül berettyóújfalui és debreceni rendőrök, valamint a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége, a Cívis, Körös, Bükk és Jonatán közterületi támogató alosztályok alakulatai, továbbá a Készenléti Rendőrség munkatársai segítették a razzia sikerét.

Kedden hajnalban kilenc helyszínen egyszerre ütöttek rajta az elkövetőkön, és 13 embert fogtak el – jelezték. A kutatások során csaknem 2,5 kilogramm droggyanús anyagot – főleg kristályt – és az árusításához szükséges eszközöket találtak, vagyonvisszaszerzés keretében pedig közel 23 millió forintot, 4 millió forint értékű arany ékszert és három gépkocsit foglaltak le. A nyomozók nyolc dílert drogkereskedelem, egy embert pedig kábítószer birtoklása miatt vettek őrizetbe, négyen szabadlábon védekezhetnek.