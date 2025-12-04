bűnügyvonatgázolásérd
Holtan talált egy MÁV-dolgozó egy embert Érdnél, a férfi kiugorhatott egy vonatból, vagy egy szerelvény üthette el

2025. 12. 04. 16:30

Bejelentést tett szerdán délelőtt a segélyhívón a MÁV egyik munkatársa, hogy egy elhunyt személyt találtak Érdnél, a zajfogó fal tövében. A hatvan körüli ismeretlen férfi vagy kiugorhatott egy vonatból, vagy egy ismeretlen szerelvény üthette el.

Szekeres Dominik, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre válaszul azt mondta, hogy a rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja az eset körülményeit.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelkielsősegély-számot!

