Videót tettek közzé a kis tigrisről, akit egy tiszafüredi férfi tartott az otthonában

Videót tett közzé a Fővárosi Állat- és Növénykert arról a pár hónapos kistigrisről, akit egy 40 éves férfi a tiszafüredi otthonában tartott. Az ügyészség a férfi bíróság elé állítását tervezi, ő pedig elismerte a bűnösségét.

A rendőrség egy kábítószerrel kapcsolatos ügyben nyomozott, amikor olyan információkhoz jutott, hogy egy tiszafüredi férfi egzotikus állatokat tart. Az összehangolt akció során elfogták a férfit, megbilincselték és előállították.

A tigriskölyök ideiglenesen a Fővárosi Állat- és Növénykertbe került, ahol szakemberek gondoskodnak róla. A kis tigris egészséges, testsúlya közel 9 kilogramm.

Az állattól vérmintát vettek, amelyet genetikai vizsgálatnak vetnek alá az alfaja pontos meghatározása érdekében. Végleges elhelyezéséről ezt követően döntenek.

Nem lesz könnyű elhelyezni

A Fővárosi Állat- és Növénykert posztjában felhívta a figyelmet, arra is, miért nem szabad otthon tigrist tartani. Jelezték egyúttal, hogy ha sikeres is tigris szocializációja, bizonytalan származása és kétes genetikai háttere miatt az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége (European Association of Zoos and Aquaria, EAZA) fajmentő programjaiban biztosan nem vehet részt, így az állatkerti elhelyezése is rendkívül körülményes.