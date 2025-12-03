tigrisfővárosi állatkertkészenléti rendőrségrendőrség
Tigrishez riasztotta a készenléti rendőrség a Fővárosi Állatkertet

2025. 12. 03. 08:37

Tigris ügyében riasztotta a készenléti rendőrség a Fővárosi Állat- és Növénykert Főigazgatóját, dr. Sós Endrét és állatkerti főállatorvost és csapatát, számolt be róla az intézmény a Facebookon.

Mint írták, a nyomozás állásáról és a hím kistigris történetéről csak a nyomozóhatóság nyilatkozhat.

Annyit azért közöltek, hogy a kisállat egészséges, genetikai vizsgálata folyamatban van, kollégáik pedig tudásuk legjavával gondoskodnak róla.

Az állatról egy videós összeállítást is közzétettek.

Az esettel kapcsolatban kerestük a rendőrséget, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

