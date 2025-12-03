Holtan találták meg a 82 éves férfit, aki áttévedt, majd lerobbant a kocsijával Szlovákiában

Holtan találták meg azt a 82 éves férfit, aki áttévedt a kocsijával Szlovákiába. A Bumm.sk beszámolója szerint az idős férfi holttestét Margitfalvánál találták meg egy nehezen megközelíthető területen.

A Kassai Kerületi Rendőrkapitányság a közösségi oldalán azt közölte, hogy a rendőrök, a mentőegységek és az orvos jelenlétében elvégezték a szükséges intézkedéseket, és a férfi halálának az okát majd a boncolás fogja megállapítani.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a nyugdíjas az otthona felé tartott a kocsijával Miskolcról, de véletlenül áttévedt Szlovákiába. Ott lerobbant a kocsija, ezért el akart jutni Kassára. Felszállt a Margitfalva felé tartó éjszakai vonatra. Ezen a vonaton látták utoljára élve a férfit.