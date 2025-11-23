Elsírta magát egy korábban a Szőlő utcában dolgozó férfi, amikor arról beszélt, mekkora hatalma volt Juhász Péter Pálnak

Dobrev Klára, a DK európai parlamenti képviselője interjút készített egy férfival, aki a Szőlő utcai javítóintézetben dolgozott egy éven át. A férfi arcát és hangját elváltoztatták az interjú alatt.

Az intézetben volt helye az erőszaknak, az agresszió mindennapos volt, ami sokkolta őt, mondta el a videóban, amit Dobrev a Facebookra töltött fel. Ez egy javítóintézet, ahol a gyerekek teljesen védtelenek, mert olyan családból jöttek, amelyek teljesen diszfunkcionálisak, mondja el a férfi. Szerinte sokan mondják, hogy ezek a gyerekek agresszívak, de ők sokszor csak ezt látták életükben.

A férfi szerint kamerával elvileg mindent rögzítettek, amit csináltak, és miközben többször látta, hogy a gyerekek komoly pofonokat kaptak, de hiába jött ki az ügyész, soha egyetlen ügyre sem derült fény.

A beszélő férfi akkor dolgozott ott, amikor a Szőlő utcai ügyben megvádolt Juhász Péter Pál volt az igazgatója. Ő maga nem látott tőle gyanús viselkedést, de egy kolléganője arról beszélt, hogy ott volt egy incidensnél, amikor egy gyereket a nyakánál fogva emelt fel és nyomott neki a rácsnak. A férfi azt mondta, egyszer hallott egy mondatot Juhásztól, ahol azt mondta, eddig bárki próbált meg fellépni ellene, mindig a másik szorult ki a szakmából.

Arról is beszélt, hogy ő nem látta, hogy az egyébként fiúintézetből lányseregek ki-be járkáltak volna, de egy fiatal lány őrként dolgozott ott, ami számára is érdekes volt, mert nem volt meg hozzá az iskolai végzettsége. Szerinte, ha valakinek már van belépőkártyája, akkor nehéz megkérdőjelezni, hogy miért megy be az épületbe.

A férfi végül elmondta, hogy azért kérte a hangja és az arca elváltoztatását, mert azok, akik nem voltak ott, nem érezték át, Juhásznak mekkora hatalma volt és van. Még most is félelmet tud tenni az emberre, hogy mit kockáztat, ha beszél, mondta, majd elsírta magát.

Dobrevnek egy korábbi videóban arról beszéltek, Juhász Péter Pál autóját sosem ellenőrizték.