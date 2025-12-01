Karácsony: Azért akarják Budapestet megfojtani, mert ha Budapest fellélegzik, akkor fellélegzik az egész ország

Karácsony szerint ez a rezsim tudja, hogy ha bebizonyítják, hogy van élet utánuk, akkor halomra dőlnek a hazugságaik.

„Azért akarják Budapestet megfojtani, mert ha Budapest fellélegzik, akkor fellélegzik az egész ország” – mondta.

Felidézte, hogy a Covid és az energiaválság idején megvédték az embereket, és irodaházak helyett parkokat adtak az embereknek. Hozzátette, hogy a kormány helyett is támogatják az ukrán menekülteket, megrendezték a tiltás ellenére a legnagyobb Pride-ot, befogadták a Freeszfét és arab befektetők helyett a főváros fejleszti Rákosrendezőt.

Átadta a tömegnek Iványi Gábor üdvözletét is, akit el akar lehetetleníteni a hatalom, de a főváros neki is segít.

Karácsony szerint ezek a bűneik: megvédik egymás szabadságát.

A főváros pénzügyi helyzete olyan, mintha a főbérlő a hússzorosára emelné a bérleti díjat.

„Az, hogy Budapest finanszírozza a kormányt, alkotmányellenes” – mondta Karácsony, aki szerint a törvényekkel vitatkozik a kormány.

Annyit kérnek, hogy tartsák be a törvényeket, a többit pedig bízzák rájuk, mert minden, amire az állam rátette a kezét, lerohadt és elpusztult.