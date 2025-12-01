Kommandósok csaptak le az egy éve szökésben lévő férfira

Kommandósok fogták el azt a somogyapáti férfit, aki nem kezdte meg időben szabadságvesztésének letöltését, több mint egy évig bujkált a hatóságok elől. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a Mecsek kommandósai Vásárosbécen fogták el a 32 éves férfit.

A Pécsi Törvényszék tavaly augusztusban adott ki körözést a testi sértés és garázdaság miatt jogerősen letöltendő szabadságvesztésre ítélt férfi ellen. Miután felmerült, hogy a férfi esetleg külföldön tartózkodik, idén júliusban nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak ellene. A férfi több mint egy évig bujkált a hatóságok elől.

Elfogását követően átadták őt a büntetés-végrehajtási intézetnek.