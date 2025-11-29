Gregor Bernadett: a Borsban a gyermekeim fotóit felhasználták engedély nélkül egy manipulált sorkatonai behívóhoz

Gregor Bernadett közösségi oldalán mesélte el, hogy járt a Borssal. A színésznő azt írta:

Régóta nem posztoltam, mert semmiféle mondanivalóm nem volt a külvilág számára, de most úgy érzem, muszáj megszólalnom. Reggel jött egy értesítés az Instagramra, miszerint Molnár Áron megjelölt egy bejegyzésben. Összeugrott a gyomrom, vajon minek kapcsán kerülhettem a célkeresztbe. Aztán utánanéztem. Körülbelül két hónappal ezelőtt felhívott a Bors újságírója, hogy többek között tőlem is megkérdezze, mi a véleményem a sorkatonaság esetleges visszavezetéséről és mint a fiait szerető és óvó anya pár mondatban válaszoltam. A cikkben elmondott gondolatokat most is vállalom. Arra azonban nem hívta fel a lap a figyelmemet, hogy egy pártpolitikai propaganda cikk egyik szereplője leszek, a kész anyagot megjelenés előtt velem nem egyeztették, ahogy arról sem tájékoztattak, hogy a gyermekeim fotóit, nevüket, születési adatait is felhasználják engedély nélkül egy manipulált, szerkesztett sorkatonai behívóhoz. A szóban forgó fényképek több, mint 15 évvel ezelőtt készültek egy hetilap cikkéhez. Akkor, mint a kiskorú gyermekeim gondviselője, hozzájárultam a képek egyszeri, írott sajtóban való megjelenéséhez. De a fiaim közben felnőttek, 30 és 19 éves nagykorú férfiak, magánszemélyek, civil foglalkozásúak, magyar választópolgárok, akiknek – ahogy bármelyikünknek – magánügye, hogy tavasszal melyik pártra voksolnak. Őket most senki sem kérdezte meg, szeretnének-e szerepelni képpel, névvel, születési évvel egy erősen politikai felhangú újságcikkben. Tulajdonképpen hálás vagyok Áronnak, hogy felhívta a figyelmemet. A fiaim pedig remélem, megteszik a szükséges lépéseket.