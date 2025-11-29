Fidesz-Tisza vidéki összecsapás – 2. forduló

magyar pétertisza pártdigitális polgári körorbán viktor
Adrián Zoltán / Szajki Bálint / 24.hu
2025. 11. 29. 10:39
Második alkalmához érkezett a Fidesz, illetve hivatalosan a „civil” Digitális Polgári Körök országjárása, amelynek a győri rendezvény után ismét Orbán Viktor lesz a legfontosabb felszólalója. November 15-én a kormánytagok részéről Szijjártó Péter külügyminiszter szólalt fel, most Gulyás Gergely Miniszerelnökséget vezető miniszteren a sor.

Orbán DPK-s országjárásának bejelentése után Magyar Péterék gyorsan hozzáigazították a Tisza Párt programját, és kéthetente szombati napokon ugyanazokra a településekre mennek, mint a Fidesz. A forgatókönyv is hasonló: előbb Orbán fog majd beszélni, majd valamikor 14 óra után, Magyar.

