Fidesz-Tisza vidéki összecsapás – 2. forduló

Második alkalmához érkezett a Fidesz, illetve hivatalosan a „civil” Digitális Polgári Körök országjárása, amelynek a győri rendezvény után ismét Orbán Viktor lesz a legfontosabb felszólalója. November 15-én a kormánytagok részéről Szijjártó Péter külügyminiszter szólalt fel, most Gulyás Gergely Miniszerelnökséget vezető miniszteren a sor.

Orbán DPK-s országjárásának bejelentése után Magyar Péterék gyorsan hozzáigazították a Tisza Párt programját, és kéthetente szombati napokon ugyanazokra a településekre mennek, mint a Fidesz. A forgatókönyv is hasonló: előbb Orbán fog majd beszélni, majd valamikor 14 óra után, Magyar.