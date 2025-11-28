Visszaszóltak Grecsó Krisztiánnak, aki megdöbbent, hogy beszélhet így Pintér Sándor a kórházban hagyott csecsemőkről

„Nem mi szültük őket, és nem mi hagytuk őket ott” – ezt mondta Pintér Sándor belügyminiszter, mikor a portál a kórházban magukra hagyott kisgyermekekről kérdezte a Parlament folyosóján. Az éves parlamenti meghallgatása után nyilatkozó egykori országos rendőrfőkapitány szavaira néhány órával ezelőtt, saját Facebook-oldalán Grecsó Krisztián is reagált. Az író szerint a feleségével együtt három gyermeket felnevelő Pintértől az apaként való évtizedes tapasztalat után elvárható lett volna, hogy hatalomhoz jutott emberként „minimális, kötelező tisztességgel” rendelkezzen.

Efféle aljas cinizmust, miszerint »nem ön szülte« a kórházban maradt gyerekeket, és nem ön »hagyta ott« őket, egy útszéli tróger sem engedhet meg magának, nehogy egy valamiféle miniszter. Ön védtelen, szeretetre, törődésre, érintésre ácsingózó csecsemőkről beszél, és bár lehetősége és joga lenne segíteni rajtuk, nem teszi.

Grecsó hozzátette:

Szívből remélem, hogy már egy világi törvényszék előtt felelni fog ezért a minősíthetetlen bűnéért. Sokan bejárnak gondozni, ringatni ezeket a gyerekeket, aggódnak, imádkoznak értük, velük vagyok, és bízom az égi törvénykezésben is, hogy aki efféléket mond és gondol, az a pokol legmélyére jut.

Erre reagált délután a Belügyminisztérium is. Azt írták:

Grecsó Krisztián érthető indulattal fűtött reakcióját a Belügyminisztérium annak tulajdonítja, hogy a költő nem ismeri a belügyminiszter kórházakban hagyott csecsemőkkel szembeni felelősségéről bekiabált kérdésre adott válaszának folytatását: “Meg is oldjuk! Ígérem.”

Hozzáteszik: “A kórházakban hátrahagyott gyermekek elhelyezésére Miskolcon egy 72 férőhelyes otthont 2025. december 3-án, Karcagon egy 32 férőhelyes csecsemőotthont 2025. december 12-én adunk át. Miskolcon egy 40 férőhelyes és Mátészalkán egy 80 férőhelyes csecsemőotthon átadását pedig 2026. I. félévére tervezzük. Az átadásokra Grecsó Krisztián urat meghívjuk.”