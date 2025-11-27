Kifizették a német prémium autót, de nem kapták meg a kocsit, egy benzinkúton kirángatták az eladót a járműből, majd elhajtottak

Kifizette a megvásárolt német prémium autó árát az eladónak egy idősebb moldáv férfi, mégsem kapta meg a járművet. Mivel a kifizetett pénzt sem kapta vissza, ezért egy társa segítségével kirángatta a kocsiból az eladót egy benzinkútnál, majd elhajtott az így megszerzett drága gépjárművel. A Marcali Járási Ügyészség csoportosan elkövetett önbíráskodás bűntette és más bűncselekmény miatt állítja bíróság elé a két külföldi férfit.

Csapó Gábor, a Somogy Vármegyei Főügyészség szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre válaszul azt mondta, hogy az ügyészség öt év börtönt és tíz év Magyarország területéről való kiutasítást kért az idősebb vádlottra, míg a fiatalabb társára két és fél év szabadságvesztést, és öt év kiutasítást indítványozott.

Az idősebb moldáv férfi még január előtt vette meg a drága autót, és ki is fizette a vételárat az eladónak. Ő azonban nem adta át neki a kifizetett prémium autót, és az idősebb külföldi férfi az átadott pénzösszeget sem kapta vissza.

Idén januárban azonban a két vádlott ismeretlen társukkal együtt össze találkozott az eladóval az M7-es autópálya melletti egyik benzinkúton. A sértett pont az eladott kocsiban ült az utasával. Amikor az idősebb férfi észrevette őket, akkor azonnal a sértetti gépkocsi közelébe állt az autójukkal azért, hogy azok ne tudják elhagyni a helyszínt a prémium kocsival.

Ekkor az idősebb férfi először földre vitte a sofőr menekülni akaró utasát, majd ismeretlen társával kihúzta az eladót a kocsiból, végül az erőszakkal megszerzett járművel tankolás után elhajtott. A fiatalabb külföldi férfi mindezt végig nézte, és nem akadályozta meg, aztán társa után indult azzal az autóval, amivel eredetileg érkeztek.

Az idősebb moldáv férfinek közokirat-hamisítás miatt is felelnie kell, mivel januárban egy hamis külföldi vezetői engedélyt adott át a rendőröknek egy Gyulánál lévő közúti ellenőrzéskor.